От 17° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 11 января в западных и Одесской областях ночью и утром небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью небольшой снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза (в Крыму 2-7° тепла), в восточных и Сумской областях ночью 12-17° мороза, днем 4-9° мороза.

В северных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура по области ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.