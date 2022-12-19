Від 13° морозу до 0°: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 19 грудня без опадів. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, в західних та північних областях 8-13° морозу; вдень 2-7° морозу, на крайньому півдні, Закарпатті та Прикарпатті близько 0°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 9-12°, вдень 4-7° морозу.