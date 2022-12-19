От 13° мороза до 0°: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Бесснежная и морозная погода ожидается сегодня по Украине, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 19 декабря без осадков. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°, в западных и северных областях 8-13° мороза; днем 2-7° мороза, на крайнем юге, Закарпатье и Прикарпатье около 0°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 9-12°, днем 4-7° мороза.