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Від 13° до 34° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. По Україні сьогодні переважатиме суха погода, лише на південному заході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря дещо знизиться подекуди, утім все ще сягатиме 34 градусів тепла на решті території, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Від 13° до 34° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Цитата

"30 серпня без опадів, лише вдень у південно-західній частині місцями короткочасний дощ, гроза", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, у південній частині 17-22°; вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 23-28°, на решті території 29-34°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°; по області вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Доповнення

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня Україну очікує певна зміна погодних умов. Відчуємо перший подих осені. 

Так, за прогнозом, з настанням календарної осені варто очікувати зниження температури. Це пов'язано із надходженням холодних атмосферних фронтів з північного заходу.

Спочатку похолодає в північних та західних областях, а вже потім зниження температури буде і в східних та південних регіонах.

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