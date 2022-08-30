От 13° до 34° тепла: прогноз погоды на сегодня

Цитата

"30 августа без осадков, лишь днем ​​в юго-западной части местами кратковременный дождь, гроза", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, в южной части 17-22°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 23-28°, на остальной территории 29-34°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем ​​26-28°; по области ночью 13-18°, днем ​​23-28°.

Дополнение

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе Украину ожидает определенное изменение погодных условий. Ощутим первое дыхание осени.

Так, по прогнозу, с наступлением календарной осени следует ожидать понижения температуры. Это связано с поступлением холодных атмосферных фронтов с северо-запада.

Сначала похолодает в северных и западных областях, а потом снижение температуры будет и в восточных и южных регионах.