Від 12° морозу до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 25 січня без істотних опадів. Уночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західній та південній частинах вночі 0-5° морозу, на решті території 4-9°, на сході країни до 12° морозу; вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без істотних опадів. Температура вночі 4-9°, у Києві 5-7° морозу; вдень від 1° морозу до 1° тепла.