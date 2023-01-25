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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 12° мороза до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 1000984 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня существенных осадков по Украине не ожидается, температура воздуха снизится - ночью местами до 12 градусов мороза, днем будет достигать лишь 6 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

От 12° мороза до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 января без существенных осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западной и южной частях ночью 0-5° мороза, на остальной территории 4-9°, на востоке страны до 12° мороза; днем в Украине от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. Температура ночью 4-9°, в Киеве 5-7° мороза; днем от 1° мороза до 1° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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