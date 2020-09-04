Від 10° до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Робочий тиждень в Україні завершиться з дощами на півночі, півдні та в центральній частині країни. Повітря вдень прогріється місцями до 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, 4 вересня у північних, центральних та південних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с, на півдні та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-20°, вдень 20-27°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 25-30°.