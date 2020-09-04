От 10° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Рабочая неделя в Украине завершится с дождями на севере, юге и в центральной части страны. Воздух днем прогреется местами до 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 4 сентября в северных, центральных и южных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-20°, днем 20-27°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 25-30°.