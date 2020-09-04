От 10° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Рабочая неделя в Украине завершится с дождями на севере, юге и в центральной части страны. Воздух днем прогреется местами до 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.