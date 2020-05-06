Від 0° до 21° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні сьогодні дощитиме, у Карпатах можливий мокрий сніг. Температура вдень підніметься місцями до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"6 травня вночі у більшості західних, північних та центральних областей помірний, на решті території невеликий дощ; вдень в Україні помірні короткочасні дощі, у східних, більшості південних, Дніпропетровській та Полтавській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с; в Карпатському регіоні значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу", - повідомили синоптики.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень пориви 15-20 м/с.
Температура у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° (на високогір'ї Карпат вночі заморозки 0-3°, температура вдень 1-6° тепла); на решті території вночі 7-12°, вдень 13-18°, у східних, південно-східних областях та Криму до 21°.
6 травня на Київщині вночі істотних опадів не очікується, а вдень часом пройде весняний дощик. Вітер західний, помірний. Температура вночі близько 10°, вдень 14-16°.
Нагадаємо, згідно з даними дослідження, у зміні клімату винні багаті люди, адже вони використовують найбільшу кількість енергії.