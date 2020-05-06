От 0° до 21° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине сегодня будет дождливо, в Карпатах возможен мокрый снег. Температура поднимется местами до 21 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"6 мая ночью в большинстве западных, северных и центральных областей умеренный, на остальной территории небольшой дождь, днем в Украине умеренные кратковременные дожди, в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; в Карпатском регионе значительные осадки в виде дождя и мокрого снега", - сообщили синоптики.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем порывы 15-20 м/с.
Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 9-14° (на высокогорье Карпат ночью заморозки 0-3°, температура днем 1-6° тепла); на остальной территории ночью 7-12°, днем 13-18°, в восточных, юго-восточных областях и Крыму до 21°.
6 мая в Киевской области ночью осадков не ожидается, а днем временами пройдет весенний дождик. Ветер западный, умеренный. Температура ночью около 10°, днем 14-16°.
Напомним, согласно данным исследования, в изменении климата виноваты богатые люди, ведь они используют наибольшее количество энергии.