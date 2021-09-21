Від 0° до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. В Україні сьогодні очікується дощова і прохолодна погода - вдень температура повітря не підніматиметься вище 17 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 21 вересня вночі в більшості областей, вдень у північних та східних областях місцями невеликий, в Криму помірний дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у південній та східній частинах вночі 5-10°, вдень 12-17°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-10°; у Києві вночі 5-7°, вдень 7-9°.
Додамо
Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають Міжнародний день миру і Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера, а віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці.