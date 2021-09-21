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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 32745 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 133347 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123583 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120347 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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От 0° до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 0° до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 19934 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Украине сегодня ожидается дождливая и прохладная погода - днем температура воздуха не будет подниматься выше 17 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 21 сентября ночью в большинстве областей, днем в северных и восточных областях местами небольшой, в Крыму умеренный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°; в южной и восточной частях ночью 5-10°, днем 12-17°; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-10°; в Киеве ночью 5-7°, днем 7-9°.

Добавим

Сегодня, 21 сентября, в мире отмечают Международный день мира и Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, а верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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