От 0° до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Украине сегодня ожидается дождливая и прохладная погода - днем температура воздуха не будет подниматься выше 17 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 21 сентября ночью в большинстве областей, днем в северных и восточных областях местами небольшой, в Крыму умеренный дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°; в южной и восточной частях ночью 5-10°, днем 12-17°; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-10°; в Киеве ночью 5-7°, днем 7-9°.
Добавим
Сегодня, 21 сентября, в мире отмечают Международный день мира и Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, а верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.