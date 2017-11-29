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Вічний вогонь у Києві мають охороняти патрулі Нацполіції – Ківа

Вічний вогонь у Києві мають охороняти патрулі Нацполіції – Ківа

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Члени організації української спілки ветеранів АТО минулого тижня приступили до охорони вічного вогню у київському парку Вічної Слави, і до кінця цього року їх має замінити патруль Національної Поліції. Про це в коментарі УНН розповів екс-радник міністра МВС України Ілля Ківа.

За словами колишнього радник міністра внутрішніх справ, члени організації української спілки ветеранів АТО приступили до охорони об’єкта 21 листопада.

“З 21 числа вони вже там знаходяться. Караул складається зараз з двох чоловік. Цілодобово відбувається охорона пам’ятника, цілодобово відбувається караул пошани навколо Вічного вогню. Вісім осіб на добу заступає на несення варти”, — зазначив він.

Він також наголосив, що ряд “громадянських активістів і проросійськи налаштованих людей нашої країни” намагаються дескридитувати рішення ветеранів про охорону памятника.

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Окрім того, за словами І.Ківи, від початку патрулювання членів спілки ветеранів АТО, не було жодного нападу вандалів на історичну пам’ятку.

“З ветеранами антитерористичної операції краще не зв’язуватися. Їх (інцідентів) не було і не буде. Якщо вони будуть — ми зможемо гідно відповісти на будь-які спроби осквернити пам’ять солдатів”, — сказав екс-радник міністра МВС.

Нагадаємо, у ніч із 6 на 7 листопада, а потім 20 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.

“Ми сьогодні звернулися з листом до РУВС Національної Поліції про те, щоб розглянули можливість виділення патрулів поліції, на розгляд маршруту патрулювання і включення даного пам’ятника в маршрути патрулювання безпосередньо співробітників Національної Поліції. Поки буде йти процес формування данних заходів, ми будемо продовжувати в день, в ніч, під час дощу, снігу і морозу шанувати і захищати пам’ять своїх предків і людей, які, так само як і ми, захищали свою батьківщину і віддавали своє життя”, — зазначив І.Ківа.

На його думку, питання про патрулювання Національної Поліції буде вирішене до нового року.

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