Вечный огонь в Киеве должен охранять патруль Нацполиции - Кива

По словам бывшего советника министра внутренних дел, члены организации украинского союза ветеранов АТО приступили к охране объекта 21 ноября.

"С 21 числа они уже там находятся. Караул состоит сейчас из двух человек. Круглосуточно происходит охрана памятника, круглосуточно происходит караул почета вокруг Вечного огня. Восемь человек в сутки заступает на несение караула", - отметил он.

Он также отметил, что ряд "гражданских активистов и пророссийски настроенных людей нашей страны" пытаются дескридитировать решение ветеранов об охране памятника.

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Кроме того, по словам И.Кивы, с начала патрулирования членов союза ветеранов АТО, не было ни одного нападения вандалов на историческую достопримечательность.

"С ветеранами антитеррористической операции лучше не связываться. Их (инцидент) не было и не будет. Если они будут - мы сможем достойно ответить на любые попытки осквернить память солдат", - сказал экс-советник министра МВД.

Напомним, в ночь с 6 на 7 ноября, а затем 20 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.

"Мы сегодня обратились с письмом к РУВД Национальной Полиции о том, чтобы рассмотрели возможность выделения патрулей полиции, на рассмотрение маршрута патрулирования и включение данного памятника в маршруты патрулирования непосредственно сотрудников Национальной полиции. Пока будет идти процесс формирования данных мероприятий, мы будем продолжать в день, в ночь, во время дождя, снега и мороза уважать и защищать память своих предков и людей, которые, так же как и мы, защищали свою родину и отдавали свою жизнь", - отметил И.Кива.

По его мнению, вопрос о патрулировании Национальной Полиции будет решен до Нового года.