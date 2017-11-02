Вибухівку в авто депутата Миколаївської міськради заклав 16-річний родич - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному родичу депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого, в автомобіль якого було закладено вибуховий пристрій. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.
"Вибухотехнікам одразу ж стало зрозуміло, що пристрій конструювала необізнана людина. А, коли оперативники встановили особу, причетну до вчинення зазначеного злочину, виявилось, що справа носить особисто-побутовий характер – підозрюваний у вчиненні зазначеного злочину - з кола близьких родичів депутата", - йдеться у повідомленні.
При цьому, зазначається, що 16-річний родич депутата розкаявся у вчинених діях та розповів, що пішов на скоєння злочину через особисті образи.
"Закласти вибуховий пристрій він планував заздалегідь. Вибухівку майстрував за рекомендаціями з Інтернету з найпростішого мобільного телефону, дротів та скотчу. Мобільний протестував на справність та заховав. При надходженні вхідного дзвінка пристрій, за упевненістю підлітка, повинен був здетонувати",- повідомили у поліції.
При цьому у відомстві уточнили, що підліток зателефонував, коли у позашляховику депутат перебував із дружиною, однак вибуховий пристрій не спрацював.
Зазначається, що вибухівка була закладена у відділення бензобаку "Toyota Land Cruiser Prado" напередодні.
"За узгодженням із прокуратурою неповнолітньому миколаївцю повідомлено про підозру у вчинені замаху на вбивство двох або більше осіб, скоєного способом, небезпечним для життя багатьох людей. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Слідство триває. Сьогодні буде вирішено питання щодо обрання юнакові міри запобіжного заходу", - уточнили в поліції.
Як повідомляв УНН, 30 серпня вранці невідомі особи намагалися підірвати автомобіль депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого.
Нагадаємо, поліція кваліфікувала виявлення вибухівки в автомобілі депутата Миколаївської міської ради Дмитра Жвавого як замах на вбивство.