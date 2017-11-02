Взрывчатку в авто депутата Николаевского горсовета заложил 16-летний родственник - полиция

"Взрывотехникам сразу же стало понятно, что устройство конструировал неосведомленный человек. А, когда оперативники установили лицо, причастное к совершению указанного преступления, оказалось, что дело носит лично-бытовой характер - подозреваемый в совершении указанного преступления - из круга близких родственников депутата", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что 16-летний родственник депутата раскаялся в совершенных действиях и рассказал, что пошел на совершение преступления из-за личные обиды.

"Заложить взрывное устройство он планировал заранее. Взрывчатку мастерил по рекомендациям из Интернета с самого простого мобильного телефона, проводов и скотча. Мобильный протестировал на исправность и спрятал. При поступлении входящего звонка устройство, с уверенностью подростка, должен был сдетонировать", - сообщили в полиции.

При этом в ведомстве уточнили, что подросток позвонил, когда во внедорожнике депутат находился с женой, однако взрывное устройство не сработало.

Отмечается, что взрывчатка была заложена в отделение бензобаке "Toyota Land Cruiser Prado" накануне.

"По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему николаевцу сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Следствие продолжается. Сегодня будет решен вопрос об избрании юноше меры пресечения", - уточнили в полиции.

Как сообщал УНН, 30 августа утром неизвестные пытались взорвать автомобиль депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого.

Напомним, полиция квалифицировала выявления взрывчатки в автомобиле депутата Николаевского городского совета Дмитрия Жвавого как покушение на убийство.



