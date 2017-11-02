Взрывчатку в авто депутата Николаевского горсовета заложил 16-летний родственник - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему родственнику депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого, в автомобиль которого было заложено взрывное устройство. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.
"Взрывотехникам сразу же стало понятно, что устройство конструировал неосведомленный человек. А, когда оперативники установили лицо, причастное к совершению указанного преступления, оказалось, что дело носит лично-бытовой характер - подозреваемый в совершении указанного преступления - из круга близких родственников депутата", - говорится в сообщении.
При этом, отмечается, что 16-летний родственник депутата раскаялся в совершенных действиях и рассказал, что пошел на совершение преступления из-за личные обиды.
"Заложить взрывное устройство он планировал заранее. Взрывчатку мастерил по рекомендациям из Интернета с самого простого мобильного телефона, проводов и скотча. Мобильный протестировал на исправность и спрятал. При поступлении входящего звонка устройство, с уверенностью подростка, должен был сдетонировать", - сообщили в полиции.
При этом в ведомстве уточнили, что подросток позвонил, когда во внедорожнике депутат находился с женой, однако взрывное устройство не сработало.
Отмечается, что взрывчатка была заложена в отделение бензобаке "Toyota Land Cruiser Prado" накануне.
"По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему николаевцу сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Следствие продолжается. Сегодня будет решен вопрос об избрании юноше меры пресечения", - уточнили в полиции.
Как сообщал УНН, 30 августа утром неизвестные пытались взорвать автомобиль депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого.
Напомним, полиция квалифицировала выявления взрывчатки в автомобиле депутата Николаевского городского совета Дмитрия Жвавого как покушение на убийство.