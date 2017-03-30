Вибухівки у суді Одеси не знайдено
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 березня. УНН. Спеціалісти- вибухотехніки не виявили жодних вибухових предметів у будівлі апеляційного суду Одеси. Про це повідомляє кореспондент УНН, з посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській обл.
"Відомості щодо мінування Одеського апеляційного суду внесено до ЄРДР за ст.259 ККУ ( завідомо неправдиве повідомлення)",- уточнила речник ГУ НП в Одеській області О.Войтенко.
Наразі правоохоронці встановлюють особу "жартівника".Відомості про замінування внесено до ЄРДР. Суд продовжив роботу.
Нагадаємо, 30 березня о 09:23 в поліцію надійшло повідомлення про те, що Одеський апеляційний суд заміновано.