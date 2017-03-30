Взрывчатки в суде Одессы не найдено

“Сведения о минировании Одесского апелляционного суда внесены в ЕРДР по ст.259 УК (заведомо ложное сообщение)”, — уточнила пресс-секретарь ГУ ЧП в Одесской области О.Войтенко.

Сейчас правоохранители устанавливают личность “шутника”. Ведомости о заминировании внесены в ЕРДР. Суд продолжил работу.

Напомним, 30 марта в 09:23 в полицию поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный суд заминирован .