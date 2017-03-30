Вибухівку у суді Кропивницького не знайдено
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 березня. УНН. Інформація про замінування будівлі Ленінського райсуду у Кропивницькому не підтвердилась. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Кропивницького.
“Інформація про замінування Ленінського районного суду не підтвердилася. Наразі центральна частина міста знову відкрита”, — повідомили у прес-службі.
Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом неправдивого повідомлення, додали у поліції.
Раніше УНН повідомляв, 30 березня близько 13.30 телефоном на лінію ДСНС надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного з судів Кропивницького може знаходитись вибухівка.