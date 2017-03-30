Взрывчатку в суде Кропивницкого Не найдено
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 марта. УНН. Информация о заминировании здания Ленинского райсуда в Кропивницком не подтвердилось. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.
"Информация о заминировании Ленинского районного суда не подтвердилась. Сейчас центральная часть города вновь открыта ", - сообщили в пресс-службе.
Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по факту ложного сообщения, добавили в полиции.
Ранее сообщал, 30 марта около 13.30 по телефону на линию ГСЧС поступило сообщение о том, что в помещении одного из судов Кропивницкого может находиться взрывчатка .