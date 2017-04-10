Вибухівку шукали у кінотеатрі Хмельницького
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Хмельницькому в приміщенні кінотеатру шукали вибухівку. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції міста.
Повідомлення про замінування надійшло на лінію “102” від охоронця кінотеатру близько 8:20.
"На місце події терміново виїхали екіпажі патрульної поліції, вибухотехніки і працівники екстрених служб міста. Після перевірки приміщення кінотеатру було встановлено, що підозрілий предмет — міні відеокамера"- зазначили у поліції.
На момент повідомлення про виявлениц підозрілий предиет, кінотеатр не працював. Загрози життю та здоров’ю людей не було. Правоохоронці встановлюють власника відеоапаратури і всі обставини справи.
Нагадаємо, 9 квітня житель Львова виявив на власному подвір'ї вибухівку.