Взрывчатку искали в кинотеатре Хмельницкого

Сообщение о минировании поступило на линию “102” от охранника кинотеатра около 8:20.

“На место происшествия срочно выехали экипажи патрульной полиции, взрывотехники и работники экстренных служб города. После проверки помещения кинотеатра было установлено, что подозрительный предмет — мини видеокамера” — отметили в полиции.

На момент сообщения о выявлении подозрительного предмета, кинотеатр не работал. Угрозы жизни и здоровью людей не было. Правоохранители устанавливают владельца видеоаппаратуры и все обстоятельства дела.

Напомним, 9 апреля житель Львова обнаружил на собственном дворе взрывчатку .