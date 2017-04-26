Вибухівку шукали у хмельницькому відділенні поліції

" Повідомлення про замінування було невірно почуте оператором лінії 102, на пульт телефонував чоловік у стані алкогольного сп’яніння, учасник ато, який очевидно перебував у не адекватному стані, ми прослухали аудіо запис повідомлення і встановили що серед не зрозумілих фраз не звучало прямого повідомлення про замінування, тому кримінальне провадження порушено не було",- заступник начальника Слідчого відділу Хмельницького відділу поліції.

За інформацією правоохоронців повідомлення надійшло близько 8:30, до будівлі Хмельницького відділку поліції негайно прибули усі служби оперативного реагування, з будівлі поліції було евакуйовано понад 150 людей серед них працівники відділу і обслуговуючий персонал.

Наразі міськвідділ поліції працює у штатному режимі усі працівники повернулись на робочі місця.

Нагадаємо, 25 квітня через “замінування” кладовища в Одесі були евакуйовані 5 тис. осіб.