Взрывчатку искали в хмельницком отделении полиции

“Сообщение о минировании было неверно услышанное оператором линии 102, на пульт звонил человек в состоянии алкогольного опьянения, участник ато, который очевидно находился у не адекватном состоянии, мы прослушали аудиозапись сообщения и установили, что среди непонятных фраз не звучало прямого сообщения о минировании, поэтому уголовное производство открыто небыло ”, - заместитель начальника Следственного отдела Хмельницкого отдела полиции.

По информации правоохранителей сообщение поступило около 8:30, в здание Хмельницкого отделения полиции немедленно прибыли все службы оперативного реагирования, из здания полиции были эвакуированы более 150 человек среди них работники отдела и обслуживающий персонал.

Сейчас горотдел полиции работает в штатном режиме все сотрудники вернулись на рабочие места.

Напомним, 25 апреля из-за “минирования” кладбища в Одессе были эвакуированы 5 тыс. Человек .