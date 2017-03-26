Вибухи в Балаклії досі не вщухли - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Наразі на технічній території арсеналу у м. Балаклія Харківської області спостерігаються одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“Станом на 7 год. 26 березня на технічній території арсеналу у м. Балаклія Харківської області спостерігаються одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності”, — йдеться в повідомленні.
Також у ДСНС зазначили, що для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження.
Газопостачання у місті Балаклія досі відключено.