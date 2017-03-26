Взрывы в Балаклее до сих пор не утихли - ДСНС

"По состоянию на 7 ч. 26 марта на технической территории арсенала в г. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности ", - говорится в сообщении.

Также в ГосЧС отметили, что для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от Минобороны привлечены 3 пожарные танки и инженерная машина разграждения.

Газоснабжение в городе Балаклея до сих пор отключено.