Взрывы в Балаклее до сих пор не утихли - ДСНС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Сейчас на технической территории арсенала в г. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
"По состоянию на 7 ч. 26 марта на технической территории арсенала в г. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности ", - говорится в сообщении.
Также в ГосЧС отметили, что для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от Минобороны привлечены 3 пожарные танки и инженерная машина разграждения.
Газоснабжение в городе Балаклея до сих пор отключено.