Вибухи в Балаклії: 800 правоохоронців патрулюють в місті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Понад 800 правоохоронців залучили до охорони міста Балаклія на час ліквідації надзвичайної ситуації, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
"Для підтримання безпеки громадян, публічної безпеки та локалізації надзвичайної ситуації залучено 300 працівників поліції, майже 50 одиниць техніки, 4 автоекіпажі патрульної поліції, 300 військовослужбовців Збройних силу України, майже 200 нацгвардійців, 400 працівників ДСНС, 25 бригад медиків. Створено оперативний резерв: 1730 працівників Національної поліції, 300 військовослужбовців Академії Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.
З метою недопущення фактів розкрадання майна евакуйованих громадян організовано цілодобове патрулювання вулиць Балаклії та автопатрулювання нарядами Батальйону поліції особливого призначення і Управління патрульної поліції.
Як повідомляв УНН, мародера затримали у Балаклії.