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Взрывы в Балаклее: 800 правоохранителей патрулируют в городе

Взрывы в Балаклее: 800 правоохранителей патрулируют в городе

Киев • УНН

 • 7537 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Более 800 правоохранителей привлекли к охране города Балаклея на время ликвидации чрезвычайной ситуации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Для обеспечения безопасности граждан, общественной безопасности и локализации чрезвычайной ситуации привлечено 300 сотрудников полиции, около 50 единиц техники, 4 автоэкипажей патрульной полиции, 300 военнослужащих Вооруженных силу Украины, почти 200 нацгвардийцев, 400 работников ГСЧС, 25 бригад медиков. Создан оперативный резерв: 1730 работников Национальной полиции, 300 военнослужащих Академии Нацгвардии ", - говорится в сообщении.

Во избежание хищения имущества эвакуированных граждан организовано круглосуточное патрулирование улиц Балаклеи и автопатрулирование нарядами Батальона полиции особого назначения и Управления патрульной полиции.

Как сообщал УНН, мародера задержали в Балаклее.

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