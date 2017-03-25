Взрывы в Балаклее: 800 правоохранителей патрулируют в городе

"Для обеспечения безопасности граждан, общественной безопасности и локализации чрезвычайной ситуации привлечено 300 сотрудников полиции, около 50 единиц техники, 4 автоэкипажей патрульной полиции, 300 военнослужащих Вооруженных силу Украины, почти 200 нацгвардийцев, 400 работников ГСЧС, 25 бригад медиков. Создан оперативный резерв: 1730 работников Национальной полиции, 300 военнослужащих Академии Нацгвардии ", - говорится в сообщении.

Во избежание хищения имущества эвакуированных граждан организовано круглосуточное патрулирование улиц Балаклеи и автопатрулирование нарядами Батальона полиции особого назначения и Управления патрульной полиции.

Как сообщал УНН, мародера задержали в Балаклее.