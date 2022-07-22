Вибухи у Запорізькій області: окупанти випустили 20 ракет із "Градів" - усі впали у Дніпро
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Гучні вибухи, що було чутно у Запоріжжі сьогодні ввечері - результат ворожої атаки з системи «град», передає УНН із посиланням на Запорізьку ОВА.
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За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет, що впали в річку Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка та Канівське.
"Мабуть окупантам стало зовсім скрутно без їжі, що вони почали глушити рибу таким чином. Карасів шкода, росіян – ні. Нічого, незабаром вони поміняються місцями з карасями.
Тому зберігаємо спокій. У разі оголошення повітряної тривоги йдемо до укриття. І пам’ятаємо щодо нерозголошення інформації. Крім однієї – перемога буде за нами!" - йдеться у повідомленні.
Раніше
Telegram-канали та нардеп Олексій Гончаренко повідомляли про про вибухи в Запоріжжі та області.
Пізніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що у Запоріжжі все спокійно, "прильотів" не зафіксовано.