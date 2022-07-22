Взрывы в Запорожской области: оккупанты выпустили 20 ракет из "Градов" - все упали в Днепр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Громкие взрывы, что было слышно в Запорожье сегодня вечером – результат вражеской атаки из системы "град", передает УНН со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Детали
По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, упавших в реку Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское.
"Видимо оккупантам стало совсем затруднительно без еды, что они начали глушить рыбу таким образом. Карасей жаль, русских – нет. Ничего, вскоре они поменяются местами с карасями.
Поэтому сохраняем спокойствие. В случае объявления воздушной тревоги идем в укрытие. И помним о неразглашении информации. Кроме одной – победа будет за нами!" - говорится в сообщении.
Ранее
Telegram-каналы и нардеп Алексей Гончаренко сообщали о взрывах в Запорожье и области.
Позже секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в Запорожье все спокойно, "прилетов" не зафиксировано.