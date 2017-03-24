Вибухи у Балаклії могли бути результатом диверсії - Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт припускає, що вибухи на складах з боєприпасами в Балаклії стали результатом ретельно спланованої диверсії і закликав українців бути пильними. Про це він повідомив в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.
“Василь Грицак (голова Служби Безпеки України — ред.) вже говорив, що кілька років тому цей військовий підрозділ пройшов певну перевірку, в тому числі за участю Служби безпеки України. Фактично ми розуміємо, що події, які там відбулися, це добре підготовлена диверсійна операція”, — сказав Ю.Тандіт, відповідаючи на питання, що стало причиною вибухів на складах з боєприпасами в Балаклії Харківської області.
Він також закликав українських громадян бути пильними і адекватно реагувати на будь-яку нестандартну або підозрілу ситуацію.
“Треба всім пам’ятати про пильність, і я закликаю, як радник голови Служби Безпеки щоб наші співгромадяни у разі будь-яких підозр на що-небудь, все що може бути пов’язано з якоюсь дестабілізацією, або якісь предмети, або підозрілі люди, які ведуть себе неадекватно, можуть бути джерелом загрози для громадян України”, — сказав Ю.Тандіт.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56, 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.