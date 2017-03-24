Взрывы в Балаклее могли быть результатом диверсии - Ю.Тандит

"Василий Грицак (председатель Службы Безопасности Украины - ред.) уже говорил, что несколько лет назад это военное подразделение прошло определенную проверку, в том числе с участием Службы безопасности Украины. Фактически мы понимаем, что события, которые там произошли, это хорошо подготовленная ​​диверсионная операция ", - сказал Ю.Тандит, отвечая на вопрос, что стало причиной взрывов на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.

Он также призвал украинских граждан быть бдительными и адекватно реагировать на любую нестандартную или подозрительную ситуацию.

"Надо всем помнить о бдительности, и я призываю, как советник главы Службы Безопасности чтобы наши сограждане в случае любых подозрений на что-либо, все что может быть связано с какой-то дестабилизацией, или какие-то предметы, или подозрительные люди, которые ведут себя неадекватно, могут быть источником угрозы для граждан Украины", - сказал Ю.Тандит.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56, 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов .