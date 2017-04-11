Вибухи біля автобусу "Боруссії" здійснили за допомогою "серйозної вибухівки" - поліція

"За попередніми даними, ми очікуємо, що напад був здійснений з серйозною вибухівкою!" - йдеться в повідомленні поліції.

Як повідомляв УНН, біля клубного автобусу "Боруссії" пролунало три вибухи.

Серед футболістів "Боруссії" є поранений. Це футболіст Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок.

Нагадаэмо, матч "Боруссія" - "Монако" було перенесено на завтра, 12 квітня.

#Explosion #Dortmund - Nach ersten Erkenntnissen gehen wir von einem Angriff mit ernst zu nehmenden Sprengstoff aus! https://t.co/Lr2678203H