Вибухи біля автобусу "Боруссії" здійснили за допомогою "серйозної вибухівки" - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Три вибухи, що пролунали біля клубного автобусу "Боруссії" Д, за попередньою інформацією, здійснили за допомогою "серйозної вибухівки". Про це повідомляє поліція Дортмунда у Twitter, передає УНН.
"За попередніми даними, ми очікуємо, що напад був здійснений з серйозною вибухівкою!" - йдеться в повідомленні поліції.
Як повідомляв УНН, біля клубного автобусу "Боруссії" пролунало три вибухи.
Серед футболістів "Боруссії" є поранений. Це футболіст Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок.
Нагадаэмо, матч "Боруссія" - "Монако" було перенесено на завтра, 12 квітня.
#Explosion #Dortmund - Nach ersten Erkenntnissen gehen wir von einem Angriff mit ernst zu nehmenden Sprengstoff aus! https://t.co/Lr2678203H— Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 апреля 2017 г.