Взрывы возле автобуса "Боруссии" осуществили с помощью "серьезной взрывчатки" - полиция

"По предварительным данным, мы ожидаем, что нападение было совершено с серьезной взрывчаткой!" - говорится в сообщении полиции.

Как сообщал УНН, у клубного автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва.

Среди футболистов "Боруссии" есть раненый. Это футболист Бартра, которому в руку попал осколок.

Нагадаэмо, матч "Боруссия" - "Монако" было перенесено на завтра, 12 апреля.

#Explosion #Dortmund - Nach ersten Erkenntnissen gehen wir von einem Angriff mit ernst zu nehmenden Sprengstoff aus ! https://t.co/Lr2678203H