Взрывы возле автобуса "Боруссии" осуществили с помощью "серьезной взрывчатки" - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Три взрыва, прогремевших у клубного автобуса "Боруссии" Д, по предварительной информации, осуществили с помощью "серьезной взрывчатки". Об этом сообщает полиция Дортмунда в Twitter, передает УНН.
"По предварительным данным, мы ожидаем, что нападение было совершено с серьезной взрывчаткой!" - говорится в сообщении полиции.
Как сообщал УНН, у клубного автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва.
Среди футболистов "Боруссии" есть раненый. Это футболист Бартра, которому в руку попал осколок.
Нагадаэмо, матч "Боруссия" - "Монако" было перенесено на завтра, 12 апреля.
#Explosion #Dortmund - Nach ersten Erkenntnissen gehen wir von einem Angriff mit ernst zu nehmenden Sprengstoff aus ! https://t.co/Lr2678203H- Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 апреля 2017 г.