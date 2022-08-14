Вибух в Еревані: кількість постраждалих зросла до 26
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Внаслідок вибуху в торговому центрі "Сурмалу" є 26 постраждалих, яких доправили до різних медичних центрів, передає УНН із посиланням на МОЗ Вірменії.
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За даними МОЗ Вірменії, до МЦ "Шенгавіт" доставлено 14 постраждалих, 5 з них надали першу медичну допомогу та виписали.
У результаті вибуху 3 постраждалих було доставлено в медичний центр "Вірменія", медичний центр "Сурб Астватмайр" - 4, медичний центр "Еребуні" - 4, університетську лікарню №1 - 6 постраждалих. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
"На жаль, одному громадянину врятувати життя не вдалося", - додали у МОЗ Вірменії.
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У торговому центрі "Сурмалу" у Єревані стався сильний вибух.