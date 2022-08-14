Вибух у ТЦ Єревана: кількість постраждалих зросла до 61 та 3 загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Число постраждалих внаслідок вибуху в ТЦ «Сурмалу» в столиці Вірменії Єревані досягло 61, з них 36 – у стані середньої тяжкості, повідомляє УНН з посиланням на МОЗ Вірменії.
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У столиці Вірменії Єревані стався вибух у ТЦ «Сурмалу», ймовірно, горить склад феєрверків та салютів.
Потерпілих у вкрай тяжкому стані немає, стан інших оцінюється як задовільний.
Станом на 20-ту вечора вже відомо про 61 постраждалих та 3 загиблих. Також надійшла інформація про 19 безвісти пропавших.
Нагадаємо
За попередніми даними, на території оптово-роздрібного ринку "Сурмалу" о 13:23 пролунав вибух, потім спалахнула пожежа.