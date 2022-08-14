Взрыв в ТЦ Еревана: количество пострадавших выросло до 61 и 3 погибли

Детали

В столице Армении Ереване произошел взрыв в ТЦ «Сурмалу», вероятно, горит состав фейерверков и салютов.

Пострадавших в крайне тяжелом состоянии нет, состояние других оценивается как удовлетворительное.

По состоянию на 20 вечера уже известно о 61 пострадавших и 3 погибших. Также поступила информация о 19 без вести пропавших.

Напомним

По предварительным данным, на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" в 13:23 раздался взрыв, затем вспыхнул пожар.