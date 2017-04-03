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Вибух у метро Санкт-Петербурга: постраждало близько 50 осіб

Вибух у метро Санкт-Петербурга: постраждало близько 50 осіб

Київ • УНН

 • 11679 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На цю хвилину внаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга є близько 50 постраждалих. Про це повідомляє керівник прес-служби Адміністрації Губернатора СПб Андрій Кібітов на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

"На дану хвилину - близько 50 постраждалих. З ними працюють медики", - написав А.Кібітов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Станом на 16.00 українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає - МЗС

За його словами, на місці вибуху працюють 17 бригад швидкої допомоги і їх кількість буде збільшуватися.

Варто відзначити, що за даними Національного антитерористичного комітету РФ з метро Санкт-Петербурга евакуйовані всі пасажири.

Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі. За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.

Як повідомляв УНН, вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами.

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