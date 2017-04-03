Взрыв в метро Санкт-Петербурга: пострадали около 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На данную минуту в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга есть около 50 пострадавших. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Администрации Губернатора СПб Андрей Кибитов на своей странице в Twitter, передает УНН.
"На данную минуту - около 50 пострадавших. С ними работают медики", - написал А.Кибитов.
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По его словам, на месте взрыва работают 17 бригад скорой помощи и их количество будет увеличиваться.
Стоит отметить, что по данным Национального антитеррористического комитета РФ из метро Санкт-Петербурга эвакуированы все пассажиры.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие. По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.
Как сообщал УНН, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами.