Вибух у консульстві Польщі в Луцьку кваліфікували як терористичний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Прокуратура Волинської області відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в консульстві Польщі у Луцьку і кваліфікувала його як терористичний акт. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
"Відомості про терористичний акт (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, що близько 00:40 год. 29 березня 2017 року до чергової частини Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшло повідомлення про вибух на території консульства.
Виїхавши на місце події, правоохоронці виявили завдані пострілом із невстановленої зброї (вибухового пристрою) пошкодження фасаду будівлі консульства.
На момент вибуху в приміщені консульства перебував консул та охорона консульства, які не постраждали.
Під час огляду місця події вилучено металеві осколки, циліндричний предмет, зовні схожий на хвостовик до реактивної гранати, ринва з осколковими пошкодженнями. Під час додаткового огляду вилучено металевий предмет, зовні схожий на кришку тубуса ручного протитанкового гранатомету.
Наразі проводяться заходи для встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння.
Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, МЗС Польщі назвало напад на консульство в Луцьку "дуже серйозним інцидентом".