Взрыв в консульстве Польши в Луцке квалифицировали как террористический акт
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Прокуратура Волынской области возбудила уголовное производство по факту взрыва в консульстве Польши в Луцке и квалифицировала его как террористический акт. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
"Сведения о террористическом акте (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины) внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, что около 00:40 ч. 29 марта 2017 в дежурную часть Луцкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Волынской области поступило сообщение о взрыве на территории консульства.
Выехав на место происшествия, правоохранители обнаружили нанесенные выстрелом из неустановленного оружия (взрывного устройства) повреждение фасада здания консульства.
На момент взрыва в помещении консульства находился консул и охрана консульства, они не пострадали.
Во время осмотра места происшествия изъяты металлические осколки, цилиндрический предмет, внешне похожий на хвостовик к реактивной гранаты, желоб с осколочными повреждениями. Во время дополнительного осмотра изъято металлический предмет, внешне похожий на крышку тубуса ручного противотанкового гранатомета.
Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств совершения правонарушения и лиц, которые могут быть причастны к его совершению.
Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, МИД Польши назвал нападение на консульство в Луцке "очень серьезным инцидентом".