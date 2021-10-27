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Вибух у Броварах: горіло підприємство "Втортех", постраждалих немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Броварах, що під Києвом, горіло підприємство “Втортех”. Пожежу вже ліквідовано, постраждалих немає. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Вибух у Броварах: горіло підприємство "Втортех", постраждалих немає

Цитата:

"(Пожежа сталася на — ред.) "Втортех" і її ліквідовано. Постраждалих немає", — сказала Рубан.

Деталі

За її словами, пожежу було ліквідовано 2:31.

"Було загоряння алюмінієвої суміші на площі 50 кв. м окремими осередками", - додала Рубан.

Додамо, підприємство "Втортех" спеціалізується на обробці металевих відходів та брухту.

Що було раніше

Близько першої ночі сьогодні, 27 жовтня, люди почули звук вибуху, а після цього спалахнуло яскраве полум’я в районі підприємств, розташованих на вулиці Богунській в Броварах.

Доповнення

За даними зі звіту ДСНС, у 2020 році, порівняно з 2019 роком, загальна кількість пожеж в Україні зросла на 5,6%. Так, у 2020 році сталося 101 279 пожеж.

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