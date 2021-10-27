Взрыв в Броварах: горело предприятие "Втортех", пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Броварах под Киевом горело предприятие "Втортех". Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
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“(Пожар произошел на — ред.) „Втортех“ и он ликвидирован. Пострадавших нет”, — сказала Рубан.
Детали
По ее словам, пожар был ликвидирован 2:31.
“Было возгорание алюминиевой смеси на площади 50 кв. м отдельными очагами”, — добавила Рубан.
Добавим, предприятие “Втортех” специализируется на обработке металлических отходов и лома.
Что было ранее
Около часа ночи сегодня, 27 октября, люди услышали звук взрыва, а после этого вспыхнуло яркое пламя в районе предприятий, расположенных на улице Богунской в Броварах.
Дополнение
По данным из отчета ГСЧС, в 2020 году по сравнению с 2019 годом общее количество пожаров в Украине выросло на 5,6%. Так, в 2020 году произошло 101 279 пожаров.