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Взрыв в Броварах: горело предприятие "Втортех", пострадавших нет

Киев • УНН

 • 47362 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Броварах под Киевом горело предприятие "Втортех". Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Взрыв в Броварах: горело предприятие "Втортех", пострадавших нет

Цитата:

“(Пожар произошел на — ред.) „Втортех“ и он ликвидирован. Пострадавших нет”, — сказала Рубан.

Детали

По ее словам, пожар был ликвидирован 2:31.

“Было возгорание алюминиевой смеси на площади 50 кв. м отдельными очагами”, — добавила Рубан.

Добавим, предприятие “Втортех” специализируется на обработке металлических отходов и лома.

Что было ранее

Около часа ночи сегодня, 27 октября, люди услышали звук взрыва, а после этого вспыхнуло яркое пламя в районе предприятий, расположенных на улице Богунской в Броварах.

Дополнение

По данным из отчета ГСЧС, в 2020 году по сравнению с 2019 годом общее количество пожаров в Украине выросло на 5,6%. Так, в 2020 году произошло 101 279 пожаров.

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