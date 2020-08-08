Вибух у Бейруті: Трамп підтвердив намір прийняти участь у міжнародній конференції допомоги Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про свій намір взяти участь у міжнародній конференції допомоги Лівану, в столиці якої у вівторок стався потужний вибух, який призвів до загибелі 154 осіб. Про свої плани американський лідер розповів президенту Лівану Мішелю Ауну в п’ятницю, поінформував телеканал Al Arabiya з посиланням на повідомлення офісу глави ліванської держави, повідомляє УНН.
“Президент Трамп підтвердив Ауну, що він візьме участь в конференції в Парижі, яку запропонував провести президент Франції Емманюель Макрон для організації допомоги Лівану”, — цитує телеканал заяву.
Раніше Макрон, який відвідав у четвер постраждалі від вибуху райони Бейрута, повідомив про намір організувати міжнародну конференцію під егідою ООН з метою мобілізувати фінансові ресурси для надання допомоги Лівану. У Єлисейському палаці повідомили, що рішення про дату проведення конференції поки не прийнято. Разом з тим, офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер інформував, що конференція пройде 9 серпня в відеоформаті.
Наслідки вибуху в Бейруті: