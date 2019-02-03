Вибух таверни у Греції: троє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Газовий балон вибухнув на кухні таверни в грецькому місті Каламата. В результаті загинули три людини і одна постраждала, повідомляє портал Eleftheria, інформує УНН.
Відзначається, що загиблі і потерпілий, якого госпіталізували в міську лікарню, є працівниками таверни. За даними порталу Pro News, вибух стався о 21:15 за місцевим часом. На місці події працюють вісім пожежних і три одиниці спецтехніки.
Видання Proto Thema додає, що загиблими були три жінки від 35 до 50 років — двоє робітників і дружина власника таверни. Відзначається, що в кафе знаходилися п’ять постійних клієнтів, які евакуювалися і не постраждали.
Як повідомляв УНН, двоє людей загинули і десятки постраждали в результаті пожежі в готелі в Буенос-Айресі.