Взрыв таверны в Греции: трое погибших

Отмечается, что погибшие и пострадавший, которого госпитализировали в городскую больницу, являются работниками таверны. По данным портала Pro News, взрыв произошел в 21:15 по местному времени. На месте происшествия работают восемь пожарных и три единицы спецтехники.

Издание Proto Thema добавляет, что погибшими были три женщины от 35 до 50 лет — двое рабочих и жена владельца таверны. Отмечается, что в кафе находились пять постоянных клиентов, которые эвакуировались и не пострадали.

Как сообщал УНН, два человека погибли и десятки пострадали в результате пожара в гостинице в Буэнос-Айресе.