Вибух стався в під’їзді будинку у Полтаві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Полтаві правоохоронці встановлюють обставини вибуху в під’їзді будинку, який стався сьогодні близько 13:30 год. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
Сьогодні, близько 13:30 год. до поліції надійшло повідомлення, що по провулку Заячому, в під’їзді будинку стався вибух.
На місці події встановлено, що у руках 38-річного полтавця здетонував вибуховий пристрій схожий на гранату, внаслідок чого останньому відірвало ліву кість руки. Чоловіка доставили до лікарні.
Обставини події з’ясовують поліція та прокуратура.