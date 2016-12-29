Взрыв произошел в подъезде дома в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Полтаве правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в подъезде дома, который произошел сегодня около 13:30 ч. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.
Сегодня, около 13:30 ч. в полицию поступило сообщение, что по переулку Заячьему, в подъезде дома произошел взрыв.
На месте происшествия установлено, что в руках 38-летнего полтавчанина сдетонировало взрывное устройство похожее на гранату, в результате чего последнему оторвало левую кисть руки. Мужчину доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняют полиция и прокуратура.