Вибух стався на території дитсадка в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На території дитячого садка у Києві вибухнув невідомий предмет, внаслідок події ніхто не постраждав. Про це начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції у місті Києві Оксана Блищик повідомила на сторінці у Facebook, передає УНН.
“На території дитячого садочка у Києві вибухнув невідомий предмет. У результаті ніхто не постраждав. На місці події працюють правоохоронці”, — написала вона.
За її словами, близько 9-ї години ранку до Деснянського управління поліції зателефонував охоронець дитячого садка на проспекті Володимира Маяковського та повідомив. що на території дошкільного закладу пролунав вибух.
Правоохоронці встановили, що о 8:50 мама вела у садок шестирічного хлопчика. Дорогою дитина підібрала із землі кульку. Згодом, коли хлопчик кинув її об землю, пролунав вибух.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Залишилося лише пошкодження на асфальті.
Наразі із хлопчиком працюють психологи, місце вибуху вивчають правоохоронці.
Як повідомляв УНН, чоловік постраждав внаслідок вибуху снаряду на Запоріжжі.